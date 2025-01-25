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Наполи нанес Ювентусу первое поражение в Серии A: Коло Муани дебютировал голом

Форвард сборной Франции результативно провел первый поединок в составе туринцев, но этого оказалось маловато даже для ничьей.
Вчера, 21:00
Андре-Франк Замбо-Ангисса и Ромелу Лукаку / Getty Images
Андре-Франк Замбо-Ангисса и Ромелу Лукаку / Getty Images

"Старая синьора" могла открыть счет в дебюте встречи. Однако Йылдыз не смог отправить мяч мимо Мерета в сетку. Зато под занавес тайма своим шансом воспользовался Коло Муани, лучше всего сориентировавшийся в чужой штрафной после рикошета от Замбо-Ангиссы.

Африканец реабилитировался в начале второй половины. Именно хавбек хозяев завершил классную комбинацию с участием Политано и Лукаку. Последнему суждено было решить и судьбу поединка. На 69-й минуте именно Лукаку уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Мактоминея.

В финальные минуты Юве контролировал мяч, но отыграться "бьянконери" не удалось. Команда Тьяго Мотты потерпела первое поражение в национальном первенстве в течение нынешнего сезона. Ювентус остался на 5-й позиции в турнирной таблице (37 очков). Тем временем Наполи укрепил лидерство в турнире (53 пункта).

Статистика матча Наполи – Ювентус 22-го тура чемпионата Италии

Наполи – Ювентус – 2:1

Голы: Замбо-Ангисса, 57, Лукаку, 69 (пенальти) – Коло Муани, 43

Ожидаемые голы (xG): 2.36 – 0.78
Владение мячом: 49 % - 51 %
Удары: 14 - 5
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 9 - 1
Фолы: 9 - 15

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Спинаццола – Замбо-Ангисса, Лоботка (Гилмор, 89), Мактоминей – Политано (Маццокки, 82), Лукаку (Симеоне, 89), Нерес (Нонге, 90)

Ювентус: Ди Грегорио – Маккенни, Гатти, Калулу, Камбьязо (Савона, 65) – Локателли (Дуглас Луис, 74), Тюрам – Йылдыз (Мбангула, 65), Копмейнерс, Гонсалес (Консейсан, 74) , Коло Муани (Влахович, 82)

Предупреждения: Лоботка – Камбьязо

 

Кстати, столичная Рома нашла конкурента для Довбика в чемпионате Италии.

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