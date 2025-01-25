Трубин не отвернул сенсационное поражение Бенфики в дерби

Вратарь сборной Украины пропустил три мяча от середняка португальской Примейры.

Украинец вышел в старте "орлов" на матч 19-го тура чемпионата Португалии против лиссабонской Каса Пии. Бенфика Анатолия Трубина неожиданно потерпела выездное поражение.

Гранд открыл счет в дебюте, когда Ди Мария реализовал пенальти. Однако еще до перерыва хозяева отыгрались усилиями Кассиано. Во второй же половине Морейра и Ливолан обеспечили Каса Пие домашнюю победу.

Пока Бенфика остается на 2-й позиции (41 очко), но по итогам тура может пропустить вперед Порту (40 пунктов). Тем временем Каса Пия закрепилась на 6-й позиции (30 очков).

К слову, сплитский Хайдук оформил переход Русина из чемпионата Англии.

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