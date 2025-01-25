iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Трубин не отвернул сенсационное поражение Бенфики в дерби

Вратарь сборной Украины пропустил три мяча от середняка португальской Примейры.
Вчера, 22:52
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Украинец вышел в старте "орлов" на матч 19-го тура чемпионата Португалии против лиссабонской Каса Пии. Бенфика Анатолия Трубина неожиданно потерпела выездное поражение.

Гранд открыл счет в дебюте, когда Ди Мария реализовал пенальти. Однако еще до перерыва хозяева отыгрались усилиями Кассиано. Во второй же половине Морейра и Ливолан обеспечили Каса Пие домашнюю победу.

Пока Бенфика остается на 2-й позиции (41 очко), но по итогам тура может пропустить вперед Порту (40 пунктов). Тем временем Каса Пия закрепилась на 6-й позиции (30 очков).

К слову, сплитский Хайдук оформил переход Русина из чемпионата Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анатолий Трубин

Статьи по теме

Безумный матч Бенфики и Барселоны установил необычное достижение Безумный матч Бенфики и Барселоны установил необычное достижение
Трубин "привез" себе забавный гол в матче с Барселоной Трубин "привез" себе забавный гол в матче с Барселоной
Порту оформил историческую отставку тренера Порту оформил историческую отставку тренера
Ливерпуль обновил клубный рекорд посещаемости Ливерпуль обновил клубный рекорд посещаемости
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция одержала победу в мужской эстафете в Антхольце, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити - Челси, Наполи - Ювентус, матчи Арсенала, Реала, Баварии
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Ливерпуль обновил клубный рекорд посещаемости
Европа00:30
Уокер запретил любовнице сдавать в аренду особняк, чтобы та не поехала за ним в Италию
Вчера, 23:59
Европа23:59
Реал благодаря хет-трику Мбаппе укрепил лидерство в Ла Лиге
Киберспорт23:45
NaVi уступили россиянам и не вышли в первый финал года в CS2
Европа23:37
Умер самый молодой футболист в истории МЮ: "малыш Басби" чудом дебютировал в дерби
Европа23:15
"Я не разговаривал с ним": Гвардиола прокомментировал ошибку Хусанова в игре с Челси
Европа22:52
Трубин не отвернул сенсационное поражение Бенфики в дерби
Европа22:40
Хорватский топ-клуб объявил о подписании украинского нападающего
Европа22:23
Лукаку оформил юбилейный гол в топ-5 чемпионатов Европы
Украина21:59
Полузащитник Динамо рассказал, кем был бы если бы не футбол
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK