Мбаппе - о хет-трике: Моя адаптация завершена

Нападающий Реала Килиан Мбаппе прокомментировал свой первый хет-трик за новый клуб.

Напомним, накануне мадридский клуб обыграл Вальядолид благодаря тррем мячам французского форварда.

Килиан заявил, что команда чувствовала давление из-за необходимости набрать очки, а сам француз теперь полностью адаптировался в новой команде.

"Приятное ощущение, я очень рад. Но прежде всего я рад победе. Я говорю об этом каждую неделю, но сегодня было особенно важно победить на фоне потери очков «Атлетико». Мы чувствовали давление в связи с этим. Это был шанс.

То, как мы сейчас играем, придает уверенности. Но борьба будет продолжаться до самого конца. Мы будем продолжать с уверенностью в себе, но без самодовольства.

Я уже говорил, что могу играть на всех трех позициях в атаке. Мне пришлось адаптироваться, но теперь я могу играть где угодно, на любой позиции. Моя адаптация завершена. Сейчас на поле все получается естественным образом", - приводит слова Мбаппе AS.

Ранее также Ромелу Лукаку оформил юбилейный гол.

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