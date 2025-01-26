Эвертон хочет обменять травмированного игрока Челси на другого

Эвертон хочет отправить Армандо Брою обратно в Челси, пишет The Guardian.

Напомним, что арендованный "ирисками" форвард получил тяжелую травму. Предположительно Броя пропустит около двух месяцев.

Эвертон хочет раорвать арендное соглашение, однако Челси требует выплатить в таком случае всю оставшуюся сумму. Чтобы остаться в рамках финансовых правил АПЛ Эвертон надеется обменять Брою на другого игрока.

Дэвид Мойес не оказался видеть в своей команде Кирнана Дьюзбери-Холла или Карни Чуквуемеку. Однако к обоим игрокам проявляют интерес и другие английские клубы.

На последний пресс-конференции шотландский специалист заявил, что пока вопрос с Армандо Броей остается открытым.

Ранее также сообщалось, что титулованый испанский специалист может продолжить карьеру вне Европы.

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