iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звезда Челси вернулся к бывшей жене спустя три месяца после развода

Энцо Фернандеса неоднократно видели в Лондоне в компании экс-супруги.
Сегодня, 13:02
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Полузащитник Челси Энцо Фернандес снова вернулся к своей бывшей супруге, утверждает GSM.

Ссылаясь на множественные источники в Аргентине, издание пишет, что хавбек все больше времени проводит с бывшей супругой Валентиной Сервантес.

Напомним, пара рассталась в октябре прошлого года, причиной стали многочисленные измены игрока.

Тем не менее после развода Валентина говорила, что они с Энцо расстались хорошими друзьями, к тому же футболист остается отцом их двоих детей.

Недавно сразу несколько аргентинских журналистов написали, что Энцо и Валентина много времени проводят вместе в Лондоне. Пару видели вдвоем, гуляющими по торговому центру.

А вскоре боизкая подруга Валентины рассказала в интервью, что у пары все прекрасно.

Ранее также сообщалось, что Эвертон хочет вернуть обратно игрока Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энцо фернандес

Статьи по теме

Лидер Челси начал встречаться с известной блогершей после развода с женой Лидер Челси начал встречаться с известной блогершей после развода с женой
Хавбек Челси стал целью европейских грандов Хавбек Челси стал целью европейских грандов
"Хочет пожить один": звезда Челси развелся со своей женой "Хочет пожить один": звезда Челси развелся со своей женой
Одноклубник Мудрика разошелся с любимой по необычной причине Одноклубник Мудрика разошелся с любимой по необычной причине
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: женская эстафета и мужской пасьют закроют шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Жироны, Милана, Интера и Ромы
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Бокс13:25
"Тяжело работаем": Беринчик показал, как готовится к дебютной защите титула
Европа13:02
Звезда Челси вернулся к бывшей жене спустя три месяца после развода
Биатлон12:55
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
Бокс12:39
"Он сходит с ума": Уайт раскритиковал Дюбуа за поспешно брошенный вызов Усику
Европа12:30
Ньюкасл намерен продлить контракт со своей главной звездой
Формула 111:56
Штайнер не назвал Ред Булл фаворитом в своем прогнозе на сезон-2025
Бокс11:48
"Он упал от джеба Усика": Тренер Паркера оценил Дюбуа
Европа11:27
Эвертон хочет обменять травмированного игрока Челси на другого
Бокс11:00
Бокс: расписание боев
Бокс10:59
"Трудно ставить против него": Беллью предсказал победителя боя Дюбуа - Паркер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK