Звезда Челси вернулся к бывшей жене спустя три месяца после развода

Энцо Фернандеса неоднократно видели в Лондоне в компании экс-супруги.

Полузащитник Челси Энцо Фернандес снова вернулся к своей бывшей супруге, утверждает GSM.

Ссылаясь на множественные источники в Аргентине, издание пишет, что хавбек все больше времени проводит с бывшей супругой Валентиной Сервантес.

Напомним, пара рассталась в октябре прошлого года, причиной стали многочисленные измены игрока.

Тем не менее после развода Валентина говорила, что они с Энцо расстались хорошими друзьями, к тому же футболист остается отцом их двоих детей.

Недавно сразу несколько аргентинских журналистов написали, что Энцо и Валентина много времени проводят вместе в Лондоне. Пару видели вдвоем, гуляющими по торговому центру.

А вскоре боизкая подруга Валентины рассказала в интервью, что у пары все прекрасно.

Ранее также сообщалось, что Эвертон хочет вернуть обратно игрока Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!