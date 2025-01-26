Милан вырвал волевую победу у аутсайдера чемпионата

В воскресенье, 26 января, Милан принимал дома Парму в рамках 22-го тура Серии А.

Хозяева сразу осадили штрафную соперника, но в финальной трети у Милана никак не ладилось. И в итоге Парма нашла свой момент и котрыла счет на 24-й минуте. Мората сразу забил в ответ, но гол отменили из-за офсайда.

Ближе к концу тайма произошел непростой для арбитра эпизод в штрафной Пармы. Зион Сузуки нарушил правила, VAR подтвердил, а Пулишич с пенальти сравнял счет.

Во втором тайме Милан стал действовать еще агрессивней, но моменты не получалось создавать ни у одной из команд. Пока на 80-й минуте гости неожиданно снова не вышли вперед.

Однако "россонери" все же сумели спасти игру. На 88-й минуте Павлович выпрыгнул выше всех и забил гол, но снова его отменили. Однако команда продолжила идти вперед, и Рейндерс на 90+2, и Чувуезе на 90+5 вырвали для Милана важные три очка.

Статистика матча Милан - Парма 22-го тура чемпионата Италии

Милан - Парма – 3:2

Голы: Пулишич (пенальти), 38, Рейндерс, 90+2, Чуквуезе, 90+5 - Канчелльери, 24, дель Прато, 80

Ожидаемые голы (xG): 2.69 - 1.77

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 14 - 12

Удары в створ: 5 - 5

Угловые: 7 - 4

Фолы: 14 - 7

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