Милан вырвал волевую победу у аутсайдера чемпионата
В воскресенье, 26 января, Милан принимал дома Парму в рамках 22-го тура Серии А.
Хозяева сразу осадили штрафную соперника, но в финальной трети у Милана никак не ладилось. И в итоге Парма нашла свой момент и котрыла счет на 24-й минуте. Мората сразу забил в ответ, но гол отменили из-за офсайда.
Ближе к концу тайма произошел непростой для арбитра эпизод в штрафной Пармы. Зион Сузуки нарушил правила, VAR подтвердил, а Пулишич с пенальти сравнял счет.
Во втором тайме Милан стал действовать еще агрессивней, но моменты не получалось создавать ни у одной из команд. Пока на 80-й минуте гости неожиданно снова не вышли вперед.
Однако "россонери" все же сумели спасти игру. На 88-й минуте Павлович выпрыгнул выше всех и забил гол, но снова его отменили. Однако команда продолжила идти вперед, и Рейндерс на 90+2, и Чувуезе на 90+5 вырвали для Милана важные три очка.
Статистика матча Милан - Парма 22-го тура чемпионата Италии
Милан - Парма – 3:2
Голы: Пулишич (пенальти), 38, Рейндерс, 90+2, Чуквуезе, 90+5 - Канчелльери, 24, дель Прато, 80
Ожидаемые голы (xG): 2.69 - 1.77
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 14 - 12
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 7 - 4
Фолы: 14 - 7
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