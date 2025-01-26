Тренер Милана и вице-капитан команды едва не подрались после матча
Главный тренер Милана Сержиу Консейсау что-то не поделил с одним из игроков.
После матча с Пармой, который завершился волевой победой "россонери" у специалиста возникла стычка с вице-капитаном команды Давиде Калабрией.
Защитник был заменен на 77-й минуте, а после финального свистка Консейсау что-то пошел доказывать Давиде на повышенных тонах.
Между мужчинами быстро завязалась стычка, но до рукоприкладства не дошло - остальные игроки быстро разняли ссорящихся.
Напомним, что Калабрия раньше был капитаном Милана, но потерял место при Фонсеке, и также мало играет при Консейсау. Но сейчас Давиде остается одним из вице-капитанов команды.
Ранее также сообщалось, что аутсайдер Серии А намерен полностью завладеть игроком Реала.
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