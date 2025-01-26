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Тренер Милана и вице-капитан команды едва не подрались после матча

У Сержиу Консейсау возникли претензии к Давиде Калабрии.
Сегодня, 16:22
Сержиу Консейсау / Getty Images
Сержиу Консейсау / Getty Images

Главный тренер Милана Сержиу Консейсау что-то не поделил с одним из игроков.

После матча с Пармой, который завершился волевой победой "россонери" у специалиста возникла стычка с вице-капитаном команды Давиде Калабрией.

Защитник был заменен на 77-й минуте, а после финального свистка Консейсау что-то пошел доказывать Давиде на повышенных тонах.

Между мужчинами быстро завязалась стычка, но до рукоприкладства не дошло - остальные игроки быстро разняли ссорящихся.

Напомним, что Калабрия раньше был капитаном Милана, но потерял место при Фонсеке, и также мало играет при Консейсау. Но сейчас Давиде остается одним из вице-капитанов команды.

Ранее также сообщалось, что аутсайдер Серии А намерен полностью завладеть игроком Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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