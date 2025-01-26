Довбик единолично закрепился в топ-3 украинских бомбардиров Серии А

В рамках 22-го тура Серии А Рома переиграла Удинезе.

Один из голов забил Артем Довбик. Для него этот мяч стал восьмым в рамках Серии А.

Таким образом, Довбик обошел по количеству голов в итальянском чемпионате Александра Заварова, который выступал за Ювентус.

Артем пока занимает 3 строчку в топе украинских бомбардиров местного элитного дивизиона, отставая только от Руслана Малиновского и Андрея Шевченко.

Всего на счету 28-летнего форварда 12 голов в составе Ромы.

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