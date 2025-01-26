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Довбик: Я хочу забивать много, но команда - самое главное

Артем прокомментировал победный мяч в ворота Удинезе.
Сегодня, 19:39
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Ромы Артем Довбик прокомментировал победу над Удинезе в комментарии итальянским СМИ.

По словам Артема, каждый игрок клуба должен хорошо действовать в атаке.

«Как я отношусь к тому, что Пеллегрини дал мне забить с пенальти? Все мы должны забивать, каждый игрок должен наносить урон воротам».

Также украинец рассказал, сколько он хочет забить в футболке «волков».

«Много. Я хочу забивать много голов, но все равно для меня команда и результат на табло - самое главное», - резюмировал форвард.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик обошел Заварова по голам в Серии А.

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