Довбик: Я хочу забивать много, но команда - самое главное
Артем прокомментировал победный мяч в ворота Удинезе.
Нападающий Ромы Артем Довбик прокомментировал победу над Удинезе в комментарии итальянским СМИ.
По словам Артема, каждый игрок клуба должен хорошо действовать в атаке.
«Как я отношусь к тому, что Пеллегрини дал мне забить с пенальти? Все мы должны забивать, каждый игрок должен наносить урон воротам».
Также украинец рассказал, сколько он хочет забить в футболке «волков».
«Много. Я хочу забивать много голов, но все равно для меня команда и результат на табло - самое главное», - резюмировал форвард.
Напомним, ранее сообщалось, что Довбик обошел Заварова по голам в Серии А.
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