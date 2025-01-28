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Судья, которого отстранили от работы из-за оскорблений Ливерпуля и Клоппа, сделал камингаут

Дэвид Кут признался, что он гей.
Сегодня, 00:50
Getty Images
Getty Images

Английский экс-арбитр Дэвид Кут, который судил на уровне АПЛ и международных матчей, снова оказался в эпицентре скандального события.

Кут дал резонансное интервью изданию The Sun, в котором он признался, что является гомосексуалом.

Я испытывал глубокое чувство стыда, особенно в подростковом возрасте.

Я не открылся родителям, пока мне не исполнился 21 год. Я не открылся друзьям, пока мне не исполнилось 25.

Моя сексуальность - не единственная причина, которая привела меня к такому положению. Но я не расскажу правдивую историю, если не скажу, что я гей, и что мне было очень трудно скрывать это.

Я скрывал свои эмоции, когда был молодым арбитром, а также скрывал свою сексуальную ориентацию - это хорошее качество как арбитра, но ужасное качество как человека.

И это привело меня к целому спектру поведения».

Также Дэвид добавил, что из-за своей ориентации имел проблемы с самооценкой

«У меня были проблемы с самооценкой - и это связано с моей сексуальностью. Я гей, и я боролся с чувством гордости за то, что я являюсь «я» в течение длительного периода времени.

За свою карьеру арбитра я подвергся очень неприятным оскорблениям, и добавить к этому еще и мою сексуальную ориентацию было бы очень трудно», - резюмировал англичанин.

Также к бывшему судье с просьбой предоставить комментарий обратились Sky Sports и он согласился.

«Это был один из самых сложных периодов моей жизни. Я беру на себя полную ответственность за свои действия, которые оказались намного ниже того, что от меня ожидали.

Я искренне извиняюсь за любую обиду, вызванную моими действиями, и за то, что они выставили в негативном свете игру, которую я люблю.

Я надеюсь, что люди поймут, что это были частные моменты, сделанные в очень трудные времена в моей жизни. Они не отражают того, кем я являюсь сегодня или что я думаю.

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы продолжать отдавать приоритет моему психическому здоровью и благополучию. Я надеюсь, что мой опыт, как на поле, так и вне его, может быть использован в футболе в какой-то момент в будущем.

Напоследок, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в последнее время, в частности мою семью, друзей, бывших коллег, PGMOL и Говарда Уэбба, а также бесчисленное количество людей в футболе.

Особая благодарность также многим незнакомым людям, которые обращались со словами ободрения и поддержки, я оценил это больше, чем могу выразить», - резюмировал Кут.

Напомним, ранее арбитр попал в скандал с видео, где он оскорблял Юргена Клопа и Ливерпуль. После этого его уволили, а затем подозревали в том, что он помог своему другу выиграть деньги на ставках.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Дэвид Кут

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