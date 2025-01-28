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Арсенал выиграл апелляцию на дисквалификацию Льюиса-Скелли за спорное удаление

Красная карточка защитника "канониров" была отменена.
Вчера, 21:34
Льюис-Скелли избежал дисквалификации / Getty Images
Льюис-Скелли избежал дисквалификации / Getty Images

Независимая регуляторная комиссия Футбольной ассоциации Англии удовлетворила апелляцию Арсенала на трехматчевую дисквалификацию защитника Майлза Льюиса-Скелли.

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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Напомним, что 18-летний футболист "канониров" в недавнем поединке 23-го тура АПЛ с Вулверхэмптоном (1:0) на 43-й минуте сфолил на Мэтте Доэрти, получив за это прямую красную карточку от главного арбитра Майкла Оливера, что вызвало многочисленные дискуссии.

Тем не менее комиссия отменила удаление игрока, признав решение рефери ошибочным.

В нынешнем сезоне Льюис-Скелли принял участие в 17 матчах Арсенала во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Арсенал нашел замену Александру Зинченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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Арсенал выиграл апелляцию на дисквалификацию Льюиса-Скелли за спорное удаление
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