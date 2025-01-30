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Ливерпуль выиграл этап Лиги несмотря на поражение ПСВ, Барселона сыграла вничью с Аталантой

Мерсисайдцы удержались на первом месте благодаря позднему голу в параллельном матче.
Сегодня, 00:24
Барселона - Аталанта / Getty Images
Барселона - Аталанта / Getty Images

В рамках 8-го тура Лиги чемпионов Ливерпуль поехал в гости к ПСВ.

На матч против эйндховенцев Арне Слот использовал экспериментальное сочетание игроков, в котором явно основным игроком можно назвать только Эндрю Робертсона, который играл на непривычной позиции центрбека и Коди Гакпо, который сыграл против родного клуба.

Несмотря на это «красные» выглядели достаточно прилично и забили первыми. Отличился как раз упомянутый Гакпо на 28-ой минуте с пенальти.

Однако, преимущество гостей продлилось недолго и уже на 35-ой минуте Йоан Бакайоко сравнял счет.

До конца тайма команды Ливерпуль еще успел как выйти вперед, так и начать проигрывать. Сначала забил Харви Эллиотт, однако затем ему ответили Исмаэль Сайбари и Рикардо Пепи.

Во второй 45-минутке зрители не увидели голов, однако увидели удаления. Адама Налло, который дебютировал за Ливерпуль, удалился через 4 минуты после выхода на поле.

ПСВ - Ливерпуль 3:2

Голы: Бакайоко, 35, Сайбари, 45, Пепи, 45+6 - Гакпо, 28 (пен.), Эллиотт, 40

ПСВ: Бенитес - Карсдорп (Ледезма, 66), Боскальи, Обиспо (Нагало, 76), Жуниор - Бакайоко, Ланд, Веерман, Сайбари (Дриуш, 76) - Пепи (де Йонг, 76), Тил (Бабади, 90)

Ливерпуль: Келлегер - Брэдли, Кванса, Робертсон (Ньоне, 64), Цимикас - Макконнелл, Эндо, Эллиотт - Кьеза, Деннс (Нейлло, 83), Гакпо (Мортон, 52)

Предупреждения: Карсдорп, Веерман - Робертсон, Мортон, Эллиотт

Удаление: Налло, 87

Источник: Getty Images

В параллельном матче Барса могла воспользоваться поражением Ливерпуля и завершить этап Лиги на первом месте в случае победы над Аталантой.

В этом поединке наоборот первая 45-минутка была безголевой, а вот во второй команды порадовали.

Почти сразу Ламин Ямаль вывел свою команду вперед, однако менее чем за 20 минут Эдерсон сравнял счет.

После этого команды заставили ждать забитых мячей чуть меньше. На 73-й отличился Рональд Араухо, а на 79-й ему ответил Марио Пашалич, установив окончательный счет.

Таким образом, несмотря на «осечку» конкурента Барселона все же закончит этап Лиги на второй позиции.

Барселона — Аталанта 2:2
Голы: Ямал, 47, Араухо, 73 -  Эдерсон, 66, Пашалич, 79

Барселона: Щесны - Кунде, Араухо, Гарсия (Кубарси, 69), Бальде - де Йонг, Педри (Касадо, 80) - Ямал (Виктор, 90), Гави (Лопес, 68), Рафинья - Левандовски (Торрес, 69)

Аталанта: Карнесекки - Джимсити, Гин, Колашинац (Скальвини, 55) - Белланова (Дзаниоло, 77), де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста (Руджери, 76) - Пашалич - Де Кетеларе (Брешианини, 87), Ретеги (Куадрадо, 77)

Предупреждения: Колашинац, Де Рон

Напомним, на ISPORT доступен список участников плей-офф Лиги чемпионов.

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