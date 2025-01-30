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РБ Лейпциг выкупил звезду сборной Нидерландов

Немецкий гранд закрыл соглашение с французским Пари Сен-Жермен.
Сегодня, 17:28
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Хави Симонс продолжит выступления в Бундеслиге. "Красные быки" оформили полноценный трансфер хавбека, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний нидерландец ранее выступал за РБ Лейпциг на правах аренды. Переход стоил саксонцам ориентировочно 50 млн евро. Симонс подписал с "красными быками" контракт до лета 2027 года.

К настоящему моменту атакующий полузащитник провел 60 матчей за РБ Лейпциг во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 19 результативных передач. В рядах сборной Нидерландов сыграл 24 поединка (3 гола).

Кстати, ранее Боруссия Д назначила Нико Ковача главным тренером команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс

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