РБ Лейпциг выкупил звезду сборной Нидерландов

Хави Симонс продолжит выступления в Бундеслиге. "Красные быки" оформили полноценный трансфер хавбека, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний нидерландец ранее выступал за РБ Лейпциг на правах аренды. Переход стоил саксонцам ориентировочно 50 млн евро. Симонс подписал с "красными быками" контракт до лета 2027 года.

К настоящему моменту атакующий полузащитник провел 60 матчей за РБ Лейпциг во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 19 результативных передач. В рядах сборной Нидерландов сыграл 24 поединка (3 гола).

Кстати, ранее Боруссия Д назначила Нико Ковача главным тренером команды.

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