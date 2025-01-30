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Астон Вилла готова выкупить хавбека ПСЖ

Марко Асенсио заинтересован в переходе в АПЛ.
Сегодня, 21:25
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Астон Вилла начала переговоры по трансферу Марко Асенсио, пишет Фабрицио Романо.

Бирмингемский клуб срочно ищет варианты усиления атаки после продажи Джона Дюрана в Саудовскую Аравию.

На текущий момент клубы пока только налаживают контракт, вероятность сделки по 29-летнему испанцу будет оцениваться по предложению английского клуба.

При этом сам Асенсио предпочел бы перейти в АПЛ, так как в ПСЖ сейчас он не получает достаточно игрового времени. 

Также альтернативой Асенсио для Астон Виллы может быть Жоау Феликс, бирмингемцы также уже контактировали и с Челси.

Ранее также сообщалось, что Брайтон не продал своего лидера в Саудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марко Асенсио

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