ПСЖ отказался продавать своего игрока в Байер
Асенсио останется в стане парижан.
Вингер ПСЖ Марко Асенсио останется в клубе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ни игрок, ни клуб не рассматривают возможность его ухода в последние два дня зимнего окна.
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Парижане выражают желание сохранить Асенсио в составе на вторую половину сезона, возможно, в ответ на запрос Байера. Первые переговоры произошли, но сделка представляется сложной.
В текущем сезоне на счету испанца три гола и один ассист в семи матчах Лиги 1.
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