ПСЖ отказался продавать своего игрока в Байер

Вингер ПСЖ Марко Асенсио останется в клубе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ни игрок, ни клуб не рассматривают возможность его ухода в последние два дня зимнего окна.

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Парижане выражают желание сохранить Асенсио в составе на вторую половину сезона, возможно, в ответ на запрос Байера. Первые переговоры произошли, но сделка представляется сложной.

В текущем сезоне на счету испанца три гола и один ассист в семи матчах Лиги 1.

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