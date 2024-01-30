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ПСЖ отказался продавать своего игрока в Байер

Асенсио останется в стане парижан.
Сегодня, 20:51
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Вингер ПСЖ Марко Асенсио останется в клубе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ни игрок, ни клуб не рассматривают возможность его ухода в последние два дня зимнего окна.

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Парижане выражают желание сохранить Асенсио в составе на вторую половину сезона, возможно, в ответ на запрос Байера. Первые переговоры произошли, но сделка представляется сложной.

В текущем сезоне на счету испанца три гола и один ассист в семи матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер ПСЖ Марко Асенсио

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