Искусная стрельба: Забарный поделился своим впечатляющим хайлайтом в CS2

Илья прекрасно действует не только на футбольном поле, но и в видеоигровых баталиях.

Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный показал, как отвлекает себя от футбола.

В своих соцсетях игрок показал, что расслабляется, играя в Counter-Strike 2, причем делает это достаточно ловко.

Илья показал свой впечатляющий хайлайт с одного из матчей, где он стреляя из пистолета убил двух противников.

Напомним, ранее сообщалось, что Забарный прокомментировал разгромную победу над сенсационным Ноттингемом.

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