Забарный прокомментировал разгромную победу над сенсационным Ноттингем Форест

В рамках 23-го тура АПЛ Борнмут достаточно легко разобрался с Ноттингем Форест.

После поединка Илья Забарный написал лаконичный пост в Instagram, подведя итоги разгромного триумфа.

«Поединок против Ноттингема стал примером нашего командного единства. Один за всех и все за одного», - написал украинец в своем аккаунте.

Напомним, ранее сообщалось, что Забарный показал свой утренний ритуал

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