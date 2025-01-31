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Французский клуб объявил Фонсеку в качестве нового тренера

Паулу стал рулевым Лиона.
Сегодня, 11:29
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Французский Лион сменил главного тренера.

Как сообщает пресс-служба «ткачей», на пост наставника назначили Паулу Фонсеку. Он заменил на этой работе Пьера Сажа.

Португалец подписал контракт до лета 2027 года. Финансовые детали не сообщаются.

Ранее Паулу тренировал Милан, из которого его уволили в конце прошлого года. По слухам Фонсека также мог возглавить Вест Хэм.

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