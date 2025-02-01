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Сенсационный Ноттингем установил ряд достижений в игре против Брайтона

"Лесники" поиздевались над "чайками“.
Сегодня, 17:19
Ноттингем Форест / Getty Images
Ноттингем Форест / Getty Images

В рамках 24-го тура АПЛ Ноттингем встретился с Брайтоном и победил с разгромным счетом.

Как сообщает Optajoe, "лесники" установили ряд интересных достижений благодаря такому триумфу.

Во-первых, Ноттингем впервые с 1991 года победил с разницей в семь мячей. Тогда они обыграли 7:0 Челси.

Во-вторых, Форест стали лишь вторым клубом АПЛ, который одержал победу с разницей в 5+ мячей сразу же после такого же поражения. В 1997 это произошло с Шеффилд Уэнсдей, которые сначала проиграли МЮ (1:6), а затем победили Болтон (5:0).

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал защитника другого топ-клуба АПЛ.

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