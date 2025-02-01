Боруссия не без проблем сумела одолеть атсайдера чемпиона
В субботу, 1 февраля, Хайденхайм принимал дома проблемную дортмундскую Боруссию.
Гости сразу же попыталась забить быстрый гол, но ряд атак "шмелей" провалился. После этого игра несколько успокоилась и продолжилась под полным контролем Боруссии.
На 33-й минуте Серу Гирасси наконец открыл счет, идеально заняв позиции в штрафной соперника. На перерыв команды ушли при минимальном счете.
А вот во втором тайме аутсайдер собрался с силами и сумел переломить доминацию гостей. Уже вскоре после свистка Хайденхайм имел отличную возможность открыть счет, но Кобель был надежен.
На 63-й минуте Боруссия провела отличную атаку, которая завершилась голом Байера, но в ответной атаке хозяева отыграли один мяч, отличился Матиас Гонзак. В концовке Хайденхайм приложил все силы, чтобы забить, однако "шмели" успешно сумели защититься и забрать важные очки.
Статистика матча Хайденхайм - Боруссия Дортмунд 20-го тура Бундеслиги
Хайденхайм - Боруссия Дортмунд 1:2
Голы: Гонзак, 64 - Гирасси, 33, Байер, 63
Ожидаемые голы (xG): 0.58 - 2.54
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 11 - 16
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 4 - 5
Фолы: 11 - 9
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