Боруссия не без проблем сумела одолеть атсайдера чемпиона

В субботу, 1 февраля, Хайденхайм принимал дома проблемную дортмундскую Боруссию.

Гости сразу же попыталась забить быстрый гол, но ряд атак "шмелей" провалился. После этого игра несколько успокоилась и продолжилась под полным контролем Боруссии.

На 33-й минуте Серу Гирасси наконец открыл счет, идеально заняв позиции в штрафной соперника. На перерыв команды ушли при минимальном счете.

А вот во втором тайме аутсайдер собрался с силами и сумел переломить доминацию гостей. Уже вскоре после свистка Хайденхайм имел отличную возможность открыть счет, но Кобель был надежен.

На 63-й минуте Боруссия провела отличную атаку, которая завершилась голом Байера, но в ответной атаке хозяева отыграли один мяч, отличился Матиас Гонзак. В концовке Хайденхайм приложил все силы, чтобы забить, однако "шмели" успешно сумели защититься и забрать важные очки.

Статистика матча Хайденхайм - Боруссия Дортмунд 20-го тура Бундеслиги

Хайденхайм - Боруссия Дортмунд 1:2

Голы: Гонзак, 64 - Гирасси, 33, Байер, 63

Ожидаемые голы (xG): 0.58 - 2.54

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 11 - 16

Удары в створ: 5 - 5

Угловые: 4 - 5

Фолы: 11 - 9

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