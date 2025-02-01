Экс-хавбек Барселоны стал новым партнером Цыганкова
Артур Мело присоединился к Жироне.
Жирона объявила о подписании контракта с Артуром Мело.
Бразильский хавбек будет выступать за испанский клуб по арендному соглашению. Опция выкупа в контракте не предусмотрена.
Аренда обойдется Жироны в 700 тысяч евро, а также предусмотрены еще 200 тысяч в размере различных бонусов.
Напомним, что Артур подавал большие надежды в Барселоне, однако покинув каталонский клуб хавбек больше не сумел нигде не заиграть. За Ювентус Артур последний раз выходил на поле в мае 2024 года.
Ранее также одноклубник Довбика сменил клуб.
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