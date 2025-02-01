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Экс-хавбек Барселоны стал новым партнером Цыганкова

Артур Мело присоединился к Жироне.
Сегодня, 19:33
Артур Мело / Getty Images
Артур Мело / Getty Images

Жирона объявила о подписании контракта с Артуром Мело.

Бразильский хавбек будет выступать за испанский клуб по арендному соглашению. Опция выкупа в контракте не предусмотрена.

Аренда обойдется Жироны в 700 тысяч евро, а также предусмотрены еще 200 тысяч в размере различных бонусов.

Напомним, что Артур подавал большие надежды в Барселоне, однако покинув каталонский клуб хавбек больше не сумел нигде не заиграть. За Ювентус Артур последний раз выходил на поле в мае 2024 года.

Ранее также одноклубник Довбика сменил клуб.

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