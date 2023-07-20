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Ювентус отправит Артура в очередную аренду

Бразилец готовится сыграть свои 13 минут в Серии А.
Сегодня, 17:23
Артур Мело / Getty Images
Артур Мело / Getty Images

Артур Мело может стать игроком Фиорентины, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что прошлый сезон хавбек провел в Ливерпуле, где пропустил половину сезона из-за травмы. На счету бразильца всего 13 минут в АПЛ.

Продать Артура Ювентусу никак не удается, однако "бьянконери" нашли неплохой вариант.

Сейчас хавбек проходит медосмотр в Фиорентине, за которую будет выступать в рамках арендного соглашения с необязательным выкупом за 20 млн евро.

Напомним, что Ливерпуль намерен попробовать приоберти хавбека мадридского Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус артур мело

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