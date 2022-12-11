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Стали известны сроки долгожданного возвращения в игру хавбека Ливерпуля

Футболист немного опережает предполагаемые сроки восстановления от травмы.
Сегодня, 22:50
Артур Мело / Getty Images
Артур Мело / Getty Images

В последние часы летнего трансферного окна Ливерпуль арендовал у Ювентуса полузащитника Артура Мело. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец сыграл всего 13 минут, после чего он в октябре порвал четырехглавую мышцу бедра.

Первоначально Артур занимался восстановлением в Бразилии. Перерыв на чемпионат мира позволил игроку продолжить восстановление, не пропустив еще больше игр клубного футбола. Он присоединился к тренировочному лагерю мерсисайдцев в Дубае, опережая на две недели график восстановления, передает Daily Mail.

В клубе оптимистично оценивают восстановление Мело: "красные" ожидают, что в конце января он сможет в хорошей форме вернуться на футбольное поле. Изначально клуб планировал, что бразилец пропустит четыре месяца.

Ливерпуль не собирается торопиться с возвращением игрока, чтобы не рисковать потенциальным рецидивом  Футболист намерен вернуться к активным тренировкам в конце декабря, когда пройдет первый медицинский тест.

Также сообщается, что Артур использовал свое время, чтобы каждый день брать дополнительные уроки английского языка. Это должно позволить ему лучше общаться на поле и за его пределами, поскольку он надеется остаться в Ливерпуле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ артур мело

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