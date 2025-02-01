Симеоне установил очередное достижение у руля Атлетико

В субботу, 1 февраля, мадридский Атлетико принимает дома Мальорку.

Этот матч стал юбилейным 500-м для главного тренера "матрацников" Диего Симеоне.

Аргентинский специалист стал восьмым тренером в истории, проведшим столько игр в Ла Лиге, и первым, сделавшим это за один клуб.

При Симеоне Атлетико выиграл 305 матчей, 112 раз сыграл вничью и проиграл 82 матча.

Ранее также сообщалось, что Жирона подписала экс-хавбека Барселоны.

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