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Полесье подписало португальского легионера

Андре Гонсалвеш стал игроком житомирян.
Сегодня, 20:56
Андре Гонсалвеш / ФК Полесье
Андре Гонсалвеш / ФК Полесье

Житомирское Полесье усилило линию атаки.

Как сообщает пресс-служба "волков", к команде присоединился португальский универсальный вингер Андре Гонсалвеш. Контракт подписан по схеме 3+1.

Ранее Гонсалвеш выступал за Эштурил. Его условия перехода в житомирян пока остаются неизвестными.

В прошлом сезоне 21-летний Андре выступал за молодежку вышеупомянутого Эштурила, забив 3 мяча и отдав 2 ассиста в 16 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Полесье Житомир

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