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Симеоне установил новый рекорд Ла Лиги

Рулевой Атлетико достиг отметки в 500 матчей с одним клубом.
Вчера, 22:59
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images

В рамках 22-го тура Ла Лиги Атлетико победил Мальорку со счетом 2:0.

Как сообщает OptaJose, этот матч стал особенным для рулевого «матрасников» Диего Симеоне. Он провел 500-ый поединок во главе столичного клуба.

Симеоне стал первым главным тренером в истории Ла Лиги, который протренировал такое количество матчей в одном клубе.

За эти 500 поединков мадридцы победили в 305 случаях, 112 раз сыграли вничью, 82 раза проиграли.

Ранее стало известно, что Реал потерял центрального защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико Диего Симеоне

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