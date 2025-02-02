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Интер с трудом спасся от поражения в миланском дерби

Арбитры отменили три гола "нерадзурри".
Сегодня, 21:05
Милан - Интер / Getty Images
Милан - Интер / Getty Images

В воскресенье, 2 февраля, состоялось миланское дерби.

Интер открыл счет уже на 7-й минуте, но гол Федерико Димарко отменили из-за офсайда. Следующие полчаса команды провели в плотной борьбе, пока и гол Лаутаро Мартинеса также не отменили из-за офсайда.

После этого Милан наконец проснулся и провел ряд отличных атак, одна из которых завершилась голом Тиджани Рейндерса на последних минутах первого тайма.

Второй тайм стал почти полной копией первого. Снова много борьбы, снова был отменен гол Мартинеса, в этот раз из-за того, что мяч покинул пределы поля, и снова зрители увидели только один гол.

В компенсированное арбитром время Залевски отпасов де Врею, который сильным ударом пробил Меньяна и спас Интер от поражения.

Статистика матча Милан - Интер 23-го тура чемпионата Италии

Милан - Интер 1:1
Голы: Рейндерс, 45 - де Врей, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 0.60 - 1.61
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 10 - 17
Удары в створ: 4 - 6
Угловые: 8 - 11
Фолы: 5 - 9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Интер Милан

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