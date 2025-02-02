Шевченко официально ввели в зал славы Милана перед матчем с Интером

Президент УАФ, а также легендарный экс-форвард Андрей Шевченко был официально введен в недавно созданный зал славы Милана.

«Россонери» провели специальную церемонию накануне старта поединка против Интера. Андрею Николаевичу вручили специальную награду.

О том, что Шевченко станет членом зала славы Милана стало известно в конце прошлого года. Он стал одним из первых его участников вместе с Марко ван Бастеном и Филиппо Индзаги.

Ван Бастену и Индзаги вручили их награды в следующем матче после того, как об этом стало известно, однако украинец не смог присутствовать на том поединке из-за личных обстоятельств, поэтому, свою награду получил только сейчас.

Напомним, на ISPORT вы можете узнать результат матча Милан - Интер.

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