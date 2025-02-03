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Рэшфорд выбрал красноречивый номер в Астон Вилле

Новичок бирмингемцев решил быть классическим центрфорвардом.
Сегодня, 15:42
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Маркуш Рэшфорд определился с номером в составе Астон Виллы. Он будет выступать под "девяткой", сообщает официальный X клуба.

Привычный номер центральных нападающих недавно уволился. До недавнего времени под ним выступал колумбийский форвард Джон Дуран. Ранее под 9-м номером цвета "вилланов" защищали Даррен Бент, Хуан Пабло Анхель, Дион Даблин и многие другие.

В составе Манчестер Юнайтед Рэшфорд сменил несколько номеров (39, 19, 10). В свою очередь в составе сборной Англии на больших турнирах он играл под 22-м, 19-м и 11-м номерами.

Кстати, ранее Астон Вилла отдала Недельковича РБ Лейпциг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Маркус Рэшфорд

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