Нойер продлил контаркт с Баварией

Голкипер проведет еще год в Мюнхене.

Бавария объявила о продлении контракта с Мануэлем Нойером.

Немецкий голкипер подписал соглашение до 2026 года, а это значит, что Мануэль проведет в клубе уже 15 лет.

Напомним, что 38-летний Нойер присоединился к Баварии в 2011 году, перейдя из Шальке за 30 млн евро.

За 14 летт Мануэль Нойер провел за Баварию 547 матчей, отыграв 258 из них всухую.

Ранее также сообщалось, что Милан согласовал аренду нападающего Челси.

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