iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нойер продлил контаркт с Баварией

Голкипер проведет еще год в Мюнхене.
Сегодня, 18:20
Мануэль Нойер / fcbayern.com
Мануэль Нойер / fcbayern.com

Бавария объявила о продлении контракта с Мануэлем Нойером.

Немецкий голкипер подписал соглашение до 2026 года, а это значит, что Мануэль проведет в клубе уже 15 лет.

Напомним, что 38-летний Нойер присоединился к Баварии в 2011 году, перейдя из Шальке за 30 млн евро.

За 14 летт Мануэль Нойер провел за Баварию 547 матчей, отыграв 258 из них всухую.

Ранее также сообщалось, что Милан согласовал аренду нападающего Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер

Статьи по теме

Нойер получил первую красную карточку в карьере Нойер получил первую красную карточку в карьере
Бавария отложила продление контракта с Нойером Бавария отложила продление контракта с Нойером
Легенда Баварии раскритиковал Нойера за игру против Барселоны: Его игра в воротах изменилась Легенда Баварии раскритиковал Нойера за игру против Барселоны: Его игра в воротах изменилась
Бавария считает формальностью продление контракта с Нойером Бавария считает формальностью продление контракта с Нойером
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа20:40
Команда Де Дзерби подпишет бывшего лидера Милана
Киберспорт20:33
NaVi обыграли россиян из Spirit и вышл в плей-офф IEM Katowice 2025
Киберспорт20:20
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi входят в тройку лучших, B8 вернулись в ТОП-30
Европа20:10
Рэшфорд не вернется в МЮ даже в случае ухода Аморима
Теннис20:02
Калинина с победы стартовала на турнире в Румынии
Украина19:50
Трансфер защитника Динамо в Испанию сорвался
Европа19:34
Защитник Манчестер Юнайтед порвал кресты и не сыграет до конца сезона
Бокс19:25
Усик: Виталию Кличко было труднее дойти до чемпионства
Европа19:00
"Я бы его научил": Роналду назвал главную проблему Мбаппе в Реале
Европа18:57
Хавбек Барселоны может заменить проданного в Сити Гонсалеса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK