Защитник Манчестер Юнайтед порвал кресты и не сыграет до конца сезона
Манкунианцы остались без Лисандро Мартинеса.
Защитник Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес не сыграет больше в текущем сезоне, пишет TyC Sports.
Напомним, аргентинец получил повреждение в матче против Кристал Пэлас, покинув поле на носилках.
Журналист Гастон Эдуль утверждает, что у Мартинеса разрыв крестообразныхз связок колена, что значит, для защитника сезон окончен.
Восстановление после такой травмы занимает от шести до восьми месяцев.
В текущем сезона Лича сыграл 32 матча, отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее также сообщалось, что Милан согласовал аренду Жоау Феликса.
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