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Защитник Манчестер Юнайтед порвал кресты и не сыграет до конца сезона

Манкунианцы остались без Лисандро Мартинеса.
Сегодня, 19:34
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес не сыграет больше в текущем сезоне, пишет TyC Sports.

Напомним, аргентинец получил повреждение в матче против Кристал Пэлас, покинув поле на носилках.

Журналист Гастон Эдуль утверждает, что у Мартинеса разрыв крестообразныхз связок колена, что значит, для защитника сезон окончен.

Восстановление после такой травмы занимает от шести до восьми месяцев.

В текущем сезона Лича сыграл 32 матча, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Милан согласовал аренду Жоау Феликса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лисандро Мартинес

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