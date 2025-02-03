Рэшфорд не вернется в МЮ даже в случае ухода Аморима

Перед уходом в Астон Виллу Маркус окончательно испортил отношения с манкунианцами.

Нападающий уже Астон Виллы Маркус Рэшфорд, скорее всего, уже никогда не сыграет за МЮ, утверждает The Guardian.

Напомним, что положение англичанина в команде резко изменилось с приходом Рубена Аморима. Португалец публично раскритиковал отношение Маркуса к трнеировкам и исключил его из состава.

Стороны так и не нашли компромисс, а потому в январе Рэшфорд отправился в аренду в Астон Виллу.

Как пишет издание, перед уходом Рэшфорд успел испортить с клубом отношения настолько, что на текущий момент еще возвращение практически невозможно.

Летом Манчестер Юнайтед продолжит искать для нападающего новую команду, однако не исключается, что игрок может посетить предсезонные тренировки команды.

Ранее также стало известно, что сезон для Лисандро Мартинеса окончен.

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