Жирона с Цыганковым довольно уверенно одолела Лас-Пальмас

В понедельник, 3 февраля, Жирона принимала дома Лас-Пальмас. Виктор Цыганков вышел в стартовом составе.

И уже на 8-й минуте Абель Руис открыл счет идеальным ударом в нижний угол ворот. Однако далее игра на поле была равной, разве что у хозяев получились более острые атаки.

Под самый занавес тайма арбитр при помощи VAR все же назанчил пенальти в ворота Лас-Пальмаса, но Яспер Силессен сумел отразить удар Руиса.

Во втором тайме ситуация кардинально изменилось. Гости больше контролировали ход матча, но Жирорна выстроила уверенную защиту, и возможности отыграться у Лас-Пальмаса практически не было. Даже наоборот, вышедший на замену Асприлья довел счет до уверенного.

Гости приложили все усилия, чтобы спасти матч, но сумели отыграть лишь один гол. Уверенная победа каталонского клуба.

Статистика матча Жирона - Лас-Пальмас 22-го тура чемпионата Испании

Жирона - Лас-Пальмас 2:1

Голы: Руис, 8, Асприлья, 79 - Силва, 82

Ожидаемые голы (xG): 2.03 - 1.29

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 11 - 3

Фолы: 12 - 12

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