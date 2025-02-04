Степаненко дебютировал за Эюпспор вылетом из Кубка Турции

Украинец не смог начать новую страницу карьеры с мажорной ноты.

35-летний хавбек провел первый матч за турецкий Эюпсор. Во втором раунде Кубка Турции стамбульцы противостояли Коньяспору.

Степаненко вышел в старте Эюпсора. Ветеран провел на поле 73 минуты. Когда его заменял нападающий Умут Бозок, команда украинца уступала (0:2).

Впоследствии Маме Тиам сократил отставание Эйюспора. Однако в добавленное арбитром время команда Степаненко пропустила в третий раз и вылетела из турнира.

Украинский полузащитник переехал в Турцию 1 февраля. Он подписал с Эюпспором контракт на полтора года. В рядах стамбульцев украинец выступит под 33-м номером.

К слову, накануне Шахтер отказался продать Судакова Фиорентине.

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