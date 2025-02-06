Игроки Барселоны выступили против подписания клубом Рэшфорда

Игроки Барселоны были против подписания Маркуса Рэшфорда, утверждает Diario Sport.

По информации издания, ряд игроков выступил против подписания английского нападающего в январское трансферное окно.

Гави, Педри и Рональд Араухо были среди тех, кто выступил против трансфера. Они посчитали, что рискованно подписывать такого дорогого игрока в то время, как клуб только вернулся к правилу "1 к 1".

Деку хотел же найти замену Левандовски, ему казалось, что Рэшфорд может стать идеальным сменщиком, однако спортдир все же прислушался к мнению игроков.

Ранее также звезда Атлетико прокомментировал судейский скандал в Ла Лиге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!