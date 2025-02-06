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Игроки Барселоны выступили против подписания клубом Рэшфорда

Деку пришлось прислушаться к их мнению.
Сегодня, 20:27
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Игроки Барселоны были против подписания Маркуса Рэшфорда, утверждает Diario Sport.

По информации издания, ряд игроков выступил против подписания английского нападающего в январское трансферное окно.

Гави, Педри и Рональд Араухо были среди тех, кто выступил против трансфера. Они посчитали, что рискованно подписывать такого дорогого игрока в то время, как клуб только вернулся к правилу "1 к 1".

Деку хотел же найти замену Левандовски, ему казалось, что Рэшфорд может стать идеальным сменщиком, однако спортдир все же прислушался к мнению игроков.

Ранее также звезда Атлетико прокомментировал судейский скандал в Ла Лиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Маркус Рэшфорд

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