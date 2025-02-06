iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Коваленко может вернуться в бывший клуб - журналист

Эмполи оказался заинтересованным в услугах Виктора.
Сегодня, 22:03
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

Полузащитник Виктор Коваленко может вернуться в свой старый клуб.

Как сообщает Эртан Сузгюн. Коваленко снова может оказаться в стане Эмполи. Аутсайдер Серии А сделал украинцу предложение.

Также в услугах Виктора заинтересован ряд турецких команд, однако их названия журналист не раскрывает.

В стане Эмполи хавбек провел 17 матчей и забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Коваленко

Статьи по теме

Экс-полузащитник сборной Украины не убедил Дженоа в том, что он может заменить Малиновского Экс-полузащитник сборной Украины не убедил Дженоа в том, что он может заменить Малиновского
Коваленко покинул Аталанту Коваленко покинул Аталанту
Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины
Украинская дуэль Эмполи и Дженоа завершилась скучными нулями Украинская дуэль Эмполи и Дженоа завершилась скучными нулями
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа23:41
Фиорентина переиграла Интер в матче перенесенном из-за остановки сердца у их игрока
Европа23:07
Марсело мог оказаться в аутсайдере Серии А до объявления о завершении карьеры
НБА22:37
Обмены НБА: Лень стал частью обмена
НБА22:23
Лень сменил клуб в многостороннем обмене
Европа22:05
Барселона может попытаться вернуть своего воспитанника из Баварии
Европа22:03
Коваленко может вернуться в бывший клуб - журналист
Европа21:35
Арсенал намерен подписать летом нового голкипера, которого упустили ранее
Европа21:18
Лидер клуба Ла Лиги рассказал о том, что у него произошел рецидив рака
Легкая атлетика20:54
Магучих открыла сезон золотой медалью турнира в Италии
Европа20:43
Спортинг готов отпустить Дёкереша летом по сниженной цене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK