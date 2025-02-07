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Ливерпуль спокойно разгромил Тоттенхэм, став вторым финалистом Кубка Лиги

"Красные" сыграют против Ньюкасла.
Сегодня, 00:03
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

В рамках ответного матча полуфинала Кубка Лиги Ливерпуль встретился с Тоттенхэмом.

Ливерпуль подходил к матчу с дефицитом в один мяч, однако хозяева его отыграли уже на 31-ой минуте.

Во втором тайме «красные» вышли вперед по сумме двух матчей благодаря голу Салаха, а впоследствии довели счет до разгромного благодаря голам Собослая и Ван Дейка.

Таким образом, Ливерпуль встретится в финале Кубка Лиги с Ньюкаслом. Матч состоится 16 марта.

Ливерпуль - Тоттенхэм 4:0

Голы: Гакпо, 31, Салах, 51, Собослай, 75, Ван Дейк, 80

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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