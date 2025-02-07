Директор итальянского клуба рассказал, почему сорвался трансфер Яремчука

Генеральный директор Венеции Филиппо Антонелли рассказал о сорвавшихся трансферах января.

По его словам клуб планировал приобрести Романа Яречмука и Эльдара Шомуродова, однако оба трансфера сорвались.

Венеция успела договориться с клубами, однако неожиданно статус обоих игроков изменился.

"Роман Яремчук и Эльдор Шомуродов действительно были приоритетными кандидатами на переход в Венецию. Сначала мы смогли договориться с клубами, в которых выступают эти футболисты.

В начале января была сделка первого трансфера, а примерно 20 января договорились о переходе второго игрока. Но потом Яремчук и Шомуродов забили важные голы в своих клубах и сценарий трансферов изменился, а сами переходы не состоялись", - приводит слова функционера tuttoveneziasport.

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