Мудрика могут дисквалифицировать даже, если проба B будет отрицательной

Футболист Челси Михаил Мудрик попал в заявку команды на плей-офф Лиги конференций.

Журналист Бен Джейкобс рассказал подробности того, что происходит в деле украинца, который был отстранен от футбола из-за допинга.

"Михаил Мудрик остается в составе Челси, несмотря на то, что отбывает временную дисквалификацию после положительного теста на мельдоний. Проба B, взята одновременно с пробой А, тестируется на мельдоний и некоторые другие соединения.

Ни одна из сторон не обязана разглашать результат, когда его вернут (или если его уже вернули) из-за конфиденциальности процесса.

В случае необходимости, Мудрик имеет право ответить до того, как будет определено и обнародовано любое потенциальное наказание. Он отрицает сознательное употребление любых запрещенных веществ, но спортсмены несут строгую ответственность за все, что они принимают, намеренно или непреднамеренно.

Четырехлетняя дисквалификация является нормой, если проба Б также положительная, если только не будет доказан саботаж или ошибки в протоколе тестирования.

А – положительная, Б – отрицательная проба может привести к отмене временного отстранения без наказания, или же FA может решить все же отстранить Мудрика на основании только А-положительной пробы, вероятно, на меньший период времени", – написал Джейкобс.

В текущем сезоне Мудрик провел 15 игр за Челси, в которы забил три гола и сделал пять голевых передач.

Напомним, что в новом контракте форварда, которым интересуются Арсенал и Челси, появился пункт об отступных.

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