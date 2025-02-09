"Результат - большое разочарование": Тренер Ливерпуля прокомментировал поражение Плимуту Таловерова

Арне Слот недоволен ни тем, как закончился поединок, ни тем, что показали его подопечные с точки зрения качества.

Наставник Ливерпуля Арне Слот поделился мыслями о сенсационном поражении от Плимута.

По словам нидерландца, вылет из Кубка Англии стал большим разочарованием для него.

«Результат - это, очевидно, большое разочарование. Мало чем можно быть довольным в нашей игре. Ребята продолжали биться все 100 минут, но следует отдать должное Плимуту. Хороший план на игру, они упорно работали. Пенальти был чистым, это правильное решение».

Также Слот рассказал, жалеет ли он о ротации, которую провел в матче, и которая могла стать причиной проигрыша в матче.

«Нет, потому что мы уже несколько раз видели, что этот игровой стиль является тяжелым. Думаю, сегодня мы показали, почему мы играли с теми, кого мы использовали. Им нужна динамика, чтобы быть готовыми к ближайшим месяцам. Сегодня мы увидели это», - резюмировал Арне.

Ранее сообщалось, что Таловеров один из лучших игроков Плимута в матче с Ливерпулем.



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