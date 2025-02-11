Шахтер вылетел из юношеской Лиги УЕФА, уступив Хоффенхайму
«Горняки» разгромно проиграли в матче плей-офф.
В рамках плей-офф юношеской Лиги УЕФА, состоящий из одного матча Шахтер встретился с Хоффенхаймом.
Поединок начался для «горняков» достаточно неудачно. На 5-й минуте счет открыл игрок немцев Дирен Дагдевирен.
Еще до перерыва дончане остались в меньшинстве, а на 44-ой минуте преимущество Хоффенхайма было удвоено.
Во втором тайме в ворота Ростислава Баглая отправилось еще три мяча, однако на «гол престижа» в исполнении Дениса Сметаны украинский коллектив смог.
Хоффенхайм - Шахтер 5:1
Голы: Дагдевирен, 5, Онос, 44, Михелер, 55, Велинг, 82, 90+4 - Сметана, 75
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