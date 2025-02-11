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Шахтер вылетел из юношеской Лиги УЕФА, уступив Хоффенхайму

«Горняки» разгромно проиграли в матче плей-офф.
Сегодня, 20:55
Шахтер U-19 / shakhtar.com
Шахтер U-19 / shakhtar.com

В рамках плей-офф юношеской Лиги УЕФА, состоящий из одного матча Шахтер встретился с Хоффенхаймом.

Поединок начался для «горняков» достаточно неудачно. На 5-й минуте счет открыл игрок немцев Дирен Дагдевирен.

Еще до перерыва дончане остались в меньшинстве, а на 44-ой минуте преимущество Хоффенхайма было удвоено.

Во втором тайме в ворота Ростислава Баглая отправилось еще три мяча, однако на «гол престижа» в исполнении Дениса Сметаны украинский коллектив смог.

Хоффенхайм - Шахтер 5:1

Голы: Дагдевирен, 5, Онос, 44, Михелер, 55, Велинг, 82, 90+4 - Сметана, 75

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер хоффенхайм

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