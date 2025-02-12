Барселона согласовала новый контракт с Левандовски
Поляк останется в клубе еще на сезон.
Нападающий Барселоны Роберт Левандовски, скорее всего, не покинет клуб летом, пишет Mundo Deportivo.
Каталонский клуб договорился с поляком о продлении контракта еще на один сезон.
Интересно, что в контракте Роберта есть пункт, который автоматически продлит его действие, если форвард сыграет больше половины матчей сезона.
Он мог бы активироваться уже в понедельник, когда Барселона встретится с Райо Вальекано, но каталонский клуб решил не ждать.
В текущем сезоне 36-летний нападающий провел 33 матча, в которых отличился 31 голом.
Ранее также звезда Реала прокомментировал свое будущее.
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