Ювентус хочет удержать в команде форварда сборной Франции

Ювентус намерен сохранить в команде Рандаль Коло Муани, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что француз присоединился к "бьянконери" в январе этого года. ПСЖ отдал игрока в аренду.

Коло Муани успел провести за новую команду лишь четыре матча, но уже записал на свой счет пять голов и влюбил в себя руководство клуба.

Ювентус уже решил, что хочет сохранить француза в составе, однако клуб намерен действовать осторожно и рассудительно.

Текущий план руководства туринцев состоит в том, чтобы в следующем сезоне снова арендовать Рандаля, но теперь включить в сделку пункт об отступных. Они могут составить 45-55 млн евро.

Ранее также сообщалось, что форвард Барселоны останется в клубе на следующий сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!