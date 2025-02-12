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Ювентус хочет удержать в команде форварда сборной Франции

Рандаль Коло Муани ярко начал в Турине.
Сегодня, 19:55
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Ювентус намерен сохранить в команде Рандаль Коло Муани, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что француз присоединился к "бьянконери" в январе этого года. ПСЖ отдал игрока в аренду.

Коло Муани успел провести за новую команду лишь четыре матча, но уже записал на свой счет пять голов и влюбил в себя руководство клуба.

Ювентус уже решил, что хочет сохранить француза в составе, однако клуб намерен действовать осторожно и рассудительно.

Текущий план руководства туринцев состоит в том, чтобы в следующем сезоне снова арендовать Рандаля, но теперь включить в сделку пункт об отступных. Они могут составить 45-55 млн евро.

Ранее также сообщалось, что форвард Барселоны останется в клубе на следующий сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Рандаль Коло Муани

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