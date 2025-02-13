iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Многолетний соратник Шевченко получил должность в Милане

Опытный итальянский специалист завершил украинский этап карьеры.
Сегодня, 11:52
Мауро Тассотти / Getty Images
Мауро Тассотти / Getty Images

65-летний Мауро Тассотти вернулся в Италию. Он пополнил штаб Милана U-23, сообщает официальный сайт клуба.

Легенда "россонери" будет помогать главному тренеру Футуро Даниэле Бонере. В данный момент команда идет среди аутсайдеров группы B итальянской Серии C. Тассотти уже работал в Милане в 1997-2016 гг. на разных должностях.

До недавнего времени итальянец был заместителем председателя Комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола. До этого он был ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины и Дженоа.

Кстати, экс-нападающий сборной Италии Росси анонсировал прощальный матч с рядом звезд прошлого.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Андрей Шевченко уаф Мауро Тассотти

Статьи по теме

Шевченко анонсировал приезд тренера-обладателя Лиги чемпионов Шевченко анонсировал приезд тренера-обладателя Лиги чемпионов
Милан справился с Эмполи в противостоянии десять на десять Милан справился с Эмполи в противостоянии десять на десять
Милан продлит контракт с ключевым полузащитником Милан продлит контракт с ключевым полузащитником
Тоттенхэм заинтересовал инвесторов с Ближнего Востока Тоттенхэм заинтересовал инвесторов с Ближнего Востока
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в Швейцарии стартовал чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа13:58
Тоттенхэм заинтересовал инвесторов с Ближнего Востока
Бокс13:40
"Крутой мегобой": Беринчик назвал желаемого соперника в случае победы над Кишоном Дэвисом
Украина13:35
Календарь Шахтера: "горняки" встретятся с участником Лиги Европы в спарринге
Лига конференций13:10
Лига конференций: Гент – Бетис, матчи Копенгагена и Панатинаикоса
Формула 113:00
"Наш семейный дизайн": Ферстаппен представил шлем на сезон-2025
Бокс12:50
Промоутер Усика отреагировал на то, что Александр завершит карьеру через два боя
Бокс12:29
Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Теннис12:20
Костюк сыграет с Анисимовой в четвертьфинале турнира в Катаре
Бокс12:00
Беринчик сделал прогноз на бой Альварес - Кроуфорд
Европа11:52
Многолетний соратник Шевченко получил должность в Милане
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK