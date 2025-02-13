Многолетний соратник Шевченко получил должность в Милане

65-летний Мауро Тассотти вернулся в Италию. Он пополнил штаб Милана U-23, сообщает официальный сайт клуба.

Легенда "россонери" будет помогать главному тренеру Футуро Даниэле Бонере. В данный момент команда идет среди аутсайдеров группы B итальянской Серии C. Тассотти уже работал в Милане в 1997-2016 гг. на разных должностях.

До недавнего времени итальянец был заместителем председателя Комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола. До этого он был ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины и Дженоа.

Кстати, экс-нападающий сборной Италии Росси анонсировал прощальный матч с рядом звезд прошлого.

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