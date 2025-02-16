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Футбол

Гарначо - худший игрок АПЛ по реализации

У вингера лишь два мяча из четырнадцати явных голевых моментов.
Сегодня, 21:59
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо возглавил своеобразный антирейтинг в АПЛ.

Аргетинец худший игрок лиги по реализации моментов. Игрок сумел забить лишь два мяча из четырнадцати явных голевых моментов.

Среди всех игроков лиги, у которых есть более 10 явных голевых моментов в текущем сезоне Гарначо - худший с огромным отрывом.

В текущем сезоне Гарначо провел 38 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и шесттью ассистами.

Накануне, напомним, Манчестер Юнайтед уступил Тоттенхэму.

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