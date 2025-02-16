Милан попытается сохранить в клубе приобретенного воспитанника Реала

Милан намерен провести переговоы с Реалом касательно Алекса Хименеса, пишет Relevo.

Итальянский клуб выкупил у испанского защитника прошлым летом за 5 млн евро. В текущем сезоне Хименес провел девять матчей, но его прогресс очень впечатлил тренерский штаб.

Однако Реал оставил за собой право выкупить игрока следующим летом за 9 млн евро, а в 2026 году - за 12 млн.

Милан хочет провести с Реалом дополнительные переговоры, чтобы заключить новое соглашение, убрав пункты о возможном будущем выкупе.

Также "россонери" готовы сесть за стол переговоров и с Хименесом, предложив игроку улучшенный контракт.

Ранее также сообщалось, при каких условиях Реал готов уволить Карло Анчелотти.

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