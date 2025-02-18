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Футбол

"Приятель, можешь идти на**й": легенда Челси вдребезги разнес владельца клуба

Двукратный чемпион Англии и триумфатор Лиги чемпионов не в восторге от меркантильных мотивов Тодда Боули.
Сегодня, 12:50
Тодд Боули / Getty Images
Тодд Боули / Getty Images

Джон Оби Микел поделился мнением о владельце лондонского Челси. По мнению нигерийца, Тодда Боули, прежде всего, должны беспокоить результаты команды.

"Они приобрели футбольный клуб с единственной целью – побеждать, а не получать прибыль.

Если ты купил Челси и считаешь, что вдалеешь им ради прибыли, то нет, приятель, можешь идти на**й, можешь идти на**й. Нужно выигрывать титулы. Вы можете получать прибыль, но вам нужно выигрывать трофеи", – заявил экс-хавбек в The Obi One Podcast.

Боули стал совладельцем "синих" в 2022 году. Последние же трофеи Челси датированы 2021-м. Оби Микел отдал лондонцам 10 сезонов игровой карьеры.

К слову, ранее Челси разгромно уступил Брайтону в чемпионате Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Джон Оби Микел Тодд Боули

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