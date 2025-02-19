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Футбол

Гвардиола и Анчелотти стали соавторами интересного достижения в Лиге чемпионов

Именитые тренеры очень часто встречаются друг с другом.
Вчера, 23:05
Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти / Getty Images
Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти / Getty Images

В рамка 1/8 финала Лиги чемпионов Ман Сити встречается с Реалом.

Как сообщил Twitter-аккаунт OptaJoe, Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола благодаря встрече между своими командами стали соавторами интересного достижения. Это десятый матч между тренерами в Лиге чемпионов.

Ни одна пара специалистов не встречалась между собой так часто в этом турнире. 8 из 10 этих матчей происходили именно между Манчестер Сити и Реалом, еще два в 2014, когда Гвардиола работал в Баварии.

Статистика в пользу Анчелотти. Он побеждал 5 раз, 2 раза была ничья и еще дважды торжествовали команды Гвардиолы. Сейчас в матче счет 2:0 в пользу Реала, продолжается второй тайм.

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