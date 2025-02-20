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Экскурсия и VIP-билеты: звезда МЮ вознаградил фанатку за найденных питомцев

Болельщица Манчестер Юнайтед получила памятные подарки за собственную доброту и внимательность.
Сегодня, 14:51
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо отблагодарил 26-летнюю Лию Смит за то, что она нашла его собак. Женщина побывала в Каррингтоне и Олд Траффорд, сообщает Daily Mail.

Любимцы аргентинца скрылись из имения в начале года. Затем Смит заметила Фреко и Берроуза неподалеку и смогла заманить их в машину. Потом она поехала прямиком на тренировочную базу манкунианцев, чтобы отдать собак Гарначо.

Фанатцы провели экскурсию по тренировочной базе Юнайтед. Впоследствии футболист и его возлюбленная Эва Мария позвонили по телефону Смит и пригласили в семейный сектор на домашний матч МЮ. Болельщица посетила поединок против Саутгемптона (3:1) в 21-м туре Премьер-лиги.

Кстати, ранее Гарначо возглавил антирейтинг чемпионата Англии.

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