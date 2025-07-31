Полесье получило следующего соперника в Лиге конференций

Житомирское Полесье пробилось в 3-й раунд квалификации Лиги конференций. "Полесские волки" разгромом андоррской Санта-Коломы на выезде (4:1) перекрыли неожиданное домашнее поражение (1:2).

На новом этапе команда Руслана Ротаня встретится с венгерским Пакшем. Во втором квалификационном раунде "атомщики" выбили Марибор из словенской Любляны (1:0, 1:1). А вот в Лиге Европы вылетели от румынского Клужа (0:0, 0:3).

В прошлом сезоне Пакш финишировал на 3-й строчке национального чемпионата. Кроме того, "атомщики" второй раз подряд завоевали Кубок Венгрии. В прошлом году команда дошла до раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Тем временем донецкий Шахтер во второй раз обыграл Бешикташ в квалификации Лиги Европы.

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